Ти Джей Оши: в хет-трике в игре с «Сент-Луисом» большая заслуга Строума и Пасиоретти

37-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши похвалил своих партнёров после встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2), в которой ему удалось оформить хет-трик.

«Как я держался после травмы и зачем приезжал в Миннесоту? Я просто там навещаю своего родственника, я вижусь с ним там уже два года, когда пропускаю время из-за различных травм, так что ничего особенного. Приятно забивать в этом месте, набирать очки и просто быть тем парнем, который отправляет шайбу в сетку ворот. В этом большая заслуга Строума и Пасиоретти. Между нами мгновенно возникла определённая «химия», дело даже не в голах, а в мелких розыгрышах шайбы, которые действительно облегчают нам игру. Мы работаем друг на друга, поддерживаем, и нам это приносит большое удовольствие», — приводит слова Оши The Hockey News.

Напомним, в нынешнем сезоне Ти Джей Оши провёл в составе «Вашингтона» 26 матчей, в которых отметился 10 (7+3) результативными действиями при показателе полезности «-3».