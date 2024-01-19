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Форвард МХК «Динамо» Рябкин вошёл в пятёрку лучших снайперов до 17 лет в истории МХЛ

16-летний нападающий МХК «Динамо-Москва» Иван Рябкин демонстрирует впечатляющую статистику в нынешнем сезоне Молодёжной хоккейной лиге. Это отмечает пресс-служба соревнований на официальном сайте.

В 32 матчах текущего сезона на счету Рябкина 20 голов и 20 результативных передач. По количеству голов среди игроков до 17 лет Рябкин вошёл в топ-5 лучших снайперов в истории лиги.

Динамовец на два гола отстаёт от третьего места, на котором находится Иван Демидов. До конца регулярного чемпионата — 2023/2024 столичной команде осталось провести 15 игр. 17-й день рождения Рябкин отпразднует 25 апреля.

Рейтинг лучших снайперов МХЛ среди игроков до 17 лет: