Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард МХК «Динамо» Рябкин вошёл в пятёрку лучших снайперов до 17 лет в истории МХЛ

Форвард МХК «Динамо» Рябкин вошёл в пятёрку лучших снайперов до 17 лет в истории МХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

16-летний нападающий МХК «Динамо-Москва» Иван Рябкин демонстрирует впечатляющую статистику в нынешнем сезоне Молодёжной хоккейной лиге. Это отмечает пресс-служба соревнований на официальном сайте.

В 32 матчах текущего сезона на счету Рябкина 20 голов и 20 результативных передач. По количеству голов среди игроков до 17 лет Рябкин вошёл в топ-5 лучших снайперов в истории лиги.

Динамовец на два гола отстаёт от третьего места, на котором находится Иван Демидов. До конца регулярного чемпионата — 2023/2024 столичной команде осталось провести 15 игр. 17-й день рождения Рябкин отпразднует 25 апреля.

Рейтинг лучших снайперов МХЛ среди игроков до 17 лет:

  • 5-е место: Рихардс Букартс (20 голов);
  • 4-е место: Иван Рябкин (20 голов);
  • 3-е место: Иван Демидов (22 гола);
  • 2-е место: Никита Кучеров (29 голов);
  • 1-е место: Матвей Мичков (55 голов).
Материалы по теме
Кудашов: МХЛ ближе к КХЛ, чем ВХЛ. Приезжая из ВХЛ, игроки уступают в мышлении и скорости
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android