Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Наиль Якупов сделал подарок 13-летнему юному болельщику «Нефтехимика» из Санкт-Петербурга

Наиль Якупов сделал подарок 13-летнему юному болельщику «Нефтехимика» из Санкт-Петербурга
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» опубликовала видеоролик, в котором рассказала о письме, полученном от учителя физической культуры одной из школ Санкт-Петербурга, в которой учится 13-летний болельщик клуба.

В письме учитель рассказал историю мальчика, который проживает в небогатой семье. Он попросил клуб, и лично Наиля Якупова, чьим фанатом является мальчик, о подарке к приближающемуся дню рождения. Хоккеист в видеоролике подписал болельщику клубное джерси и, обратившись лично к нему, поздравил его с днём рождения.

Видео доступно на YouTube-канале «Нефтехимика».

Напомним, в нынешнем сезоне Якупов принял участие в 31 матче за «Нефтехимик», где отметился 19 (8+11) результативными действиями при показателе полезности «-3».

Материалы по теме
Наиль Якупов рассказал о финансовой помощи медицинским учреждениям Нижнекамска
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android