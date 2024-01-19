Наиль Якупов сделал подарок 13-летнему юному болельщику «Нефтехимика» из Санкт-Петербурга

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» опубликовала видеоролик, в котором рассказала о письме, полученном от учителя физической культуры одной из школ Санкт-Петербурга, в которой учится 13-летний болельщик клуба.

В письме учитель рассказал историю мальчика, который проживает в небогатой семье. Он попросил клуб, и лично Наиля Якупова, чьим фанатом является мальчик, о подарке к приближающемуся дню рождения. Хоккеист в видеоролике подписал болельщику клубное джерси и, обратившись лично к нему, поздравил его с днём рождения.

Видео доступно на YouTube-канале «Нефтехимика».

Напомним, в нынешнем сезоне Якупов принял участие в 31 матче за «Нефтехимик», где отметился 19 (8+11) результативными действиями при показателе полезности «-3».