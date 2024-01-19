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Гендиректор «Торпедо» прокомментировал продление контракта с Ларионовым

Гендиректор «Торпедо» прокомментировал продление контракта с Ларионовым
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о новом трёхлетнем контракте с главным тренером Игорем Ларионовым.

«Ни для кого не секрет, что продление контракта с Игорем Николаевичем было для нас одной из приоритетных задач. Тот вектор развития, который мы выбрали, определённо пришёлся по душе болельщикам. И внимание к клубу в сумме со спортивными результатами, а также открытием и развитием новых игроков говорит само за себя. Мы рады, что вместе с Игорем Ларионовым сможем продолжить двигаться в заданном направлении и перенесём все наши успехи уже на новую ледовую арену. Уверен, эта новость стала отличным подарком для всех болельщиков!» — приводит слова Харламова пресс-служба нижегородского клуба.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородский клуб провёл 52 встречи, в которых набрал 63 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде с ЦСКА 21 января.

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