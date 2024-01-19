Овечкин высказался о пяти шайбах «Кэпиталз» в одном матче впервые с 30 ноября
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал итог домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2), в котором «столичные» забросили пять шайб впервые с 30 ноября прошлого года, когда они обыграли «Анахайм Дакс» (5:4).
«Наконец-то. Так играть гораздо веселее, чем проигрывать или играть вничью», — приводит слова Овечкина The Hockey News.
Напомним, эта игра стала первой для Овечкина после восстановления от травмы верхней части тела. В ней он отметился результативной передачей. В общей сложности россиянин провёл на льду 15 минут 25 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету российской суперзвезды 28 (8+20) очков в 40 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Оши (Пасиоретти) – 10:24 (pp) 1:1 Уокер (Ледди, Парэйко) – 17:54 2:1 Обе-Кюбель (Лапьер, Карлсон) – 23:32 3:1 Оши (Строум, Пасиоретти) – 30:27 (pp) 4:1 Строум (Овечкин, Карлсон) – 40:34 4:2 Уокер (Фолк, Александров) – 44:01 5:2 Оши (Фехервари) – 59:40
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