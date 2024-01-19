Овечкин высказался о пяти шайбах «Кэпиталз» в одном матче впервые с 30 ноября

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал итог домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2), в котором «столичные» забросили пять шайб впервые с 30 ноября прошлого года, когда они обыграли «Анахайм Дакс» (5:4).

«Наконец-то. Так играть гораздо веселее, чем проигрывать или играть вничью», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Напомним, эта игра стала первой для Овечкина после восстановления от травмы верхней части тела. В ней он отметился результативной передачей. В общей сложности россиянин провёл на льду 15 минут 25 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету российской суперзвезды 28 (8+20) очков в 40 матчах.