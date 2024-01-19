«Нет задачи, чтобы Морозов вышел поскорее». Жамнов — о возвращении лидера «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после домашнего поражения от омского «Авангарда» (1:3) рассказал о возвращении одного из лидеров клуба Ивана Морозова после травмы.

«Не заменили вратаря шестым полевым? Ждали лучшего момента, плюс не было на скамейке свежих хоккеистов, а в тот момент ребята физически были не готовы. Неправильное время было менять. Морозов только приступил к тренировкам с командой. У нас нет задачи, чтобы Иван вышел как можно быстрее. Мы его готовим планомерно, не форсируем, чтобы он вышел и сразу был готов и к борьбе, и ко всему. Поэтому не берусь сказать конкретно по срокам его восстановления, надеюсь, что в конце месяца будет играть.

Звено молодых – молодцы, они дают ту энергию, которую мы ждём. Единственное, что надо шайбой больше дорожить, но это уже работа тренеров. Они пришли в команду в непростой момент, но помогают», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.