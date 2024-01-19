Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канарейкин: работа Ларионова в «Торпедо» даст ответ на вопрос, поедет ли он в НХЛ

Канарейкин: работа Ларионова в «Торпедо» даст ответ на вопрос, поедет ли он в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал продление контракта тренера Игоря Ларионова с нижегородским «Торпедо» на три года.

«Курс, который выбрал Ларионов – интересен. Растёт интерес болельщиков к клубу, симпатии к игре команды, строится новая арена. Это всё взаимосвязано, и, возможно, этот курс поможет клубу завоевать Кубок Гагарина. Пожелаю Игорю Николаевичу всяческих успехов. У Ларионова будет возможность уехать в НХЛ. Это человек, который зарекомендовал себя и в России, и за океаном. Он уважаем там. Его работа в „Торпедо“ даст ответ на вопрос, поедет ли он в НХЛ», – сказал Канарейкин в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородский клуб провёл 52 встречи, в которых набрал 63 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде с ЦСКА 21 января.

Материалы по теме
«Торпедо» подписало новый контракт с главным тренером Игорем Ларионовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android