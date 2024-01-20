В матче «Флорида» — «Миннесота» команды одновременно заменили вратарей по разным причинам

В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Миннесоте Уайлд» (4:6).

Матч запомнился редким событием, когда в середине второго периода, на игровой отметке 10.32, обе команды были вынуждены заменить своих вратарей по абсолютно разным причинам. Российский страж ворот хозяев Сергей Бобровский уступил своё место Энтони Столарзу после того, как пропустил четыре шайбы после 15 бросков. А его визави, вратарь «Уайлд» Марк-Андре Флёри покинул лёд, почувствовав недомогание после повреждения, полученного в результате столкновения с форвардом «пантер» Уильямом Локвудом, которое произошло ещё в первом периоде.

«Миннесота» набрала 43 очка и занимает 13-е место в таблице Западной конференции.

«Флорида» потерпела четвёртое поражение подряд, осталась с 58 очками и делит с «Нью-Йорк Рейнджерс» второе место на Востоке.