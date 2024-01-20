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«Вашингтон» выдал Протасу второй по сумме и кэпхиту контракт в истории белорусского хоккея

«Вашингтон» выдал Протасу второй по сумме и кэпхиту контракт в истории белорусского хоккея
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в официальных соцсетях объявила о подписании клубом нового пятилетнего контракта с белорусским нападающим Алексеем Протасом.

Общая сумма соглашения составила $ 16,875 млн. Ежегодно согласно данному контракту форвард будет зарабатывать $ 3,375 млн.

Новый контракт Протаса — второй по сумме и по кэпхиту в истории белорусского хоккея. Больше зарабатывал только Михаил Грабовский, который в июле 2014 года получил от «Нью-Йорк Айлендерс» четырёхлетнее соглашение на $ 20 млн.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Протаса 42 матча за «Кэпиталз», в которых он набрал 18 (3+15) очков.

«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 50 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Оши (Пасиоретти) – 10:24 (pp)     1:1 Уокер (Ледди, Парэйко) – 17:54     2:1 Обе-Кюбель (Лапьер, Карлсон) – 23:32     3:1 Оши (Строум, Пасиоретти) – 30:27 (pp)     4:1 Строум (Овечкин, Карлсон) – 40:34     4:2 Уокер (Фолк, Александров) – 44:01     5:2 Оши (Фехервари) – 59:40    
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