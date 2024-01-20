«Вашингтон» выдал Протасу второй по сумме и кэпхиту контракт в истории белорусского хоккея

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в официальных соцсетях объявила о подписании клубом нового пятилетнего контракта с белорусским нападающим Алексеем Протасом.

Общая сумма соглашения составила $ 16,875 млн. Ежегодно согласно данному контракту форвард будет зарабатывать $ 3,375 млн.

Новый контракт Протаса — второй по сумме и по кэпхиту в истории белорусского хоккея. Больше зарабатывал только Михаил Грабовский, который в июле 2014 года получил от «Нью-Йорк Айлендерс» четырёхлетнее соглашение на $ 20 млн.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Протаса 42 матча за «Кэпиталз», в которых он набрал 18 (3+15) очков.

«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 50 очков.