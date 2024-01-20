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28-летний защитник «Лады» выведен из списка травмированных

28-летний защитник «Лады» выведен из списка травмированных
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Пресс-служба «Лады» сообщила, что защитник клуба Николай Демидов выведен из списка травмированных.

28-летний игрок обороны в нынешнем сезоне сыграл 32 матча, в которых записал на свой счёт восемь результативных передач с показателем полезности «+8».

На данный момент следующие игроки находятся в списке травмированных: Алексей Ожгихин (срок пребывания в списке продлён до 26.01.2024), Павел Колтыгин (до 09.02.2024), Николай Владимиров (до 30.04.2024).

После крупного поражения от «Ак Барса» (1:5) 18 января «Лада» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 очка. В следующем матче регулярного сезона подопечные Олега Браташа сыграют в Тольятти с «Витязем» сегодня, 20 января.

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