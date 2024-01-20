ESPN: наибольшая ценность Тарасенко для «Оттавы» ещё впереди

Журналистка Кристен Шилтон в статье на портале ESPN оценила ценность российского нападающего «Оттавы Сенаторз» Владимира Тарасенко для канадского клуба.

«Благодаря Тарасенко „Оттава“ получила то, за что заплатила. Ветеран — эффективный вингер второго звена, стабильно играющий в атаке. Учитывая однолетний контракт, подписанный Тарасенко, его наибольшая ценность для „Сенаторз“, возможно, ещё впереди — в качестве кандидата на обмен до крайнего срока 8 марта», — сказано в статье.

Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко 29 (11+18) результативных баллов в 38 матчах за «Сенаторз». «Оттава» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 32 очка в 40 матчах.