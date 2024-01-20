«Астана — наш дом». Защитник ЦСКА Диц — об эмоциях после матча с «Барысом»

Защитник ЦСКА Даррен Диц поделился яркими эмоциями после игры с «Барысом» (5:2) в Астане. Напомним, в составе казахстанского клуба игрок обороны провёл пять сезонов. У Дица есть гражданство Казахстана.

«Невероятно! Просто очень приятно! От всей души хочу выразить благодарность всем болельщикам за поддержку, за такую тёплую встречу. Очень приятно и для моей семьи всегда будет память, Астана — это наш дом. Приятно видеть столько знакомых лиц на трибунах, и я чувствую поддержку. В 2023 году у нас родились сразу двое детей. Мы очень счастливы и ждём всегда приезда сюда, встречи с родственниками, просто наслаждаться временем в Астане», — цитирует Дица Sports.kz.

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В составе клуба из столицы Казахстана Диц провёл 247 матчей, в которых забросил 59 шайб и отдал 103 результативные передачи, набрав в общей сложности 162 очка. С ЦСКА защитник дважды завоёвывал Кубок Гагарина (2022, 2023).