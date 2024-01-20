Филатов: «Нефтехимик» — главный претендент на 8-е место на Востоке, у них яркая история

Известный в прошлом нападающий Никита Филатов высказал мнение, что нижнекамский «Нефтехимик» является главным претендентом на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«На данный момент „Нефтехимик“ является главным и самым заслуженным претендентом на восьмое место на Востоке. Не всё у них гладко складывалось. В начале сезона были проблемы с вратарями. Сейчас же они проводят прекрасную серию. Если отталкиваться от бюджета и состава, то у них яркая история», — цитирует Филатова «РБ Спорт».

Подопечные Олега Леонтьева после 54 матчей набрали 53 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Востока. В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Нефтехимик» сыграет на своей площадке с «Адмиралом» из Владивостока. Игра состоится 21 января.