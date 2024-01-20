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Ковальчук: неважно, студенческие годы или после 40, для меня каждый день очень яркий

Ковальчук: неважно, студенческие годы или после 40, для меня каждый день очень яркий
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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал о своём ментальном здоровье в 40-летнем возрасте.

«Каждый день для меня очень яркий. Стараюсь их проводить с удовольствием. Поэтому неважно, студенческие это годы или после 40. Самое главное — мыслить позитивно, каждый день учиться и становиться лучше», — приводит слова Ковальчука Legalbet.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл девять матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-4». С Ковальчуком в составе красно-белые провели девять встреч, в которых одержали две победы. 40-летний форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года.

В следующем матче «Спартак» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом» 21 января.

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