Квочко – об обмене из «Металлурга» в «Северсталь»: удивился и немного расстроился

19-летний российский нападающий череповецкой «Северстали» Илья Квочко рассказал об обмене из магнитогорского «Металлурга» в декабре 2023 года. В обратном направлении из «Северстали» тогда проследовал форвард Даниил Вовченко.

«Если честно, узнал об этом из интернета. Сначала, конечно, очень удивился и даже немного расстроился. Мне нужно было впервые переехать из родного Магнитогорска. Но потом понял, что это новый шаг для меня. Никто не сообщал о переговорах между клубами. Уже после этой новости мне позвонили из Череповца и сказали про обмен. Переход в «Северсталь» пошёл на пользу.

Скучаю ли по родному Магнитогорску? Бывает. Скучаю по родителям и друзьям, но в Череповце успел познакомиться с ребятами и тренерами. Мне очень нравится здесь находиться», — приводит слова Квочко пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Квочко принял участие в трёх матчах за «Северсталь», в которых не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-1».