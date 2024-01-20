Журналист The Athletic назвал клубы НХЛ, в которых Мерзликин мог бы продолжить карьеру

Интернет-портал The Hockey News попыталось разобраться с ситуацией с запросившим обменом из «Коламбус Блю Джекетс» 29-летним латвийским вратарём Элвисом Мерзликиным.

Как отмечает издание, главным камнем преткновения в вопросе ухода Мерзликина из клуба является его пятилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 27 млн ($ 5,4 млн за сезон), который начал действовать с сезона-2022/2023, а прекратит своё действие лишь в 2027 году.

Отношения между Мерзликиным и «Блю Джекетс» испортились незадолго до его запроса об обмене. Инсайдер Эллиот Фридман считает, что большинство команд не были удивлены и, вероятно, уже знали, что он доступен.

Между тем, Пьер Лебрюн из TSN отметил, что в настоящее время на Мерзликина нет претендентов. В качестве одной из причин он привёл также привёл его контракт, а также игру голкипера, предполагая, что ему придется улучшить свои показатели, если он хочет повысить свою ценность на рынке.

Журналист Аарон Портцлайн из The Athletic должным образом отметил проблемы Мерзликина с контрактом и статистикой выступлений, но предложил «Каролину Харрикейнз», «Чикаго Блэкхоукс», «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Джерси Девилз» в качестве возможных направлений продолжения его карьеры.

Напомним, в нынешнем сезоне Мерзликин принял участие в 25 матчах в составе «Коламбуса», в которых одержал восемь побед, имея статистику в 90,5% отражённых бросков и средний показатель в 3,26 пропущенные шайбы за матч.