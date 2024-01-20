Главный тренер «Сочи» прокомментировал поражение со счётом 1:6 в матче с «Трактором»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался о разгромном поражении своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от челябинского «Трактора» (1:6).

«Полтора периода мы играли хорошо. До гола в наши ворота. Потом немного рассыпались. Будем разбираться в причинах. К сожалению, пропустили гол, потом еще гол. Немного подсобрались только в третьем периоде.

Серийные голы «Трактора» во втором периоде? У нас был хороший момент, но мы не забили. В принципе, хорошо во втором периоде атаковали, подключались. Все было нормально, в принципе. Защитники при контратаках не страховали друг друга. И гол такой – одной рукой. Это мастерство», — приводит слова Кокорева пресс-служба «Трактора» на официальном сайте клуба.