«Будет как в плей-офф». Хохлачёв – о предстоящих трёх кряду играх «Амура» с «Салаватом»

30-летний российский нападающий «Амура» Александр Хохлачёв прокомментировал своё возвращение в состав после заболевания, а также высказался о трёх кряду предстоящих встречах хабаровчан с «Салаватом Юлаевым».

«Самочувствие после длительной паузы? Всё нормально, хорошо себя чувствую, сейчас буду набирать обороты. Осталась финишная прямая. Все понимают, что важные игры – надо набирать очки.

Алекс (Бродхёрст. – Прим. «Чемпионата») долго не играл, сейчас он вернулся. Поэтому, как я уже сказал, будем набирать. Надо забивать и в большинстве, и пять на пять, — приносить пользу команде.

Три матча подряд с «Салаватом Юлаевым»? Будет как в плей-офф, наверное. Помню, два матча играли, а три игры подряд в регулярке – ни разу. Будем готовиться и настраиваться на каждый матч», — сказал Хохлачёв в интервью пресс-службе «Амура», опубликованному в телеграм-канале клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Хохлачёв принял участие в 45 матчах за «Амур», в которых отметился 18 (6+12) результативными действиями при показателе полезности «-7».