Артур Тянулин: у «Сочи» ещё есть шансы на плей-офф

27-летний российский нападающий «Сочи» Артур Тянулин прокомментировал разгромное поражение от челябинского «Трактора» (1:6) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором ему удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Всё на табло. После матча сложно о чём-то говорить, надо будет потом посмотреть видео. Настрой был хороший, нам хочется выигрывать. Мой гол? Защитник отдал хорошую передачу, Коля Чебыкин был открыт и я пытался ему отдать пас, но получилось, что попал игроку «Трактора» в конёк и шайба зашла автоголом.

Задачи на оставшуюся часть чемпионата? Побеждать в каждом матче, у нас есть ещё шансы на плей-офф. Надо бороться во всех играх и радовать наших болельщиков. Доволен ли своей игрой? Не доволен. Хочется больше выигрывать», — приводит слова Тянулина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Тянулин принял участие в 48 матчах за «Сочи», в которых отметился 34 (12+22) результативными действиями при показателе полезности «-22».

«Сочи», набрав 36 очков в 53 матчах, занимает последнее, 11-е, место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 15 очков.