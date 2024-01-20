Рыков – о победе «Трактора» над «Сочи»: назабивали много голов, порадовали болельщиков

18-летний российский нападающий «Трактора» Александр Рыков прокомментировал результат домашней встречи чемпионата КХЛ с «Сочи» (6:1), в которой ему удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Хороший матч, назабивали много голов, порадовали болельщиков – все молодцы. Что сказал тренер перед вторым периодом? Добавить в реализации, забивать свои моменты и всё будет хорошо. Игра нашего звена? Пользуемся своим игровым временем и хорошо, что у нас всё получается.

Мой гол? Шайба отскочила ко мне, голкипер переместился на меня и ушёл за ворота, а я увидел свободный угол и завёл.

Бурдасова поздравили с 200-м голом? Да, подарили ему шайбу», — приводит слова Рыкова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Рыков принял участие в 24 матчах за «Трактор», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.