Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мастера. То, как они обращаются с шайбой…» Пашнин – об игре Умарка и Хартикайнена

«Мастера. То, как они обращаются с шайбой…» Пашнин – об игре Умарка и Хартикайнена
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний российский защитник санкт-петербургского СКА Михаил Пашнин поделился мнением о бывших иностранных легионерах уфимского «Салавата Юлаева» Линусе Умарке и Теэму Хартикайнене, с которыми он выступал за клуб из столицы Башкортостана в сезоне-2019/2020

«Что могу сказать про Умарка и Хартикайнена? Они мастера. То, как они обращаются с шайбой… Понятно, что Харти больше за счёт своих габаритов, спину постоянно ставил. А Умарк мог постоянно кидать какие-то бабочки, но шайба всё равно приходила на крюк», — сказал Пашнин в программе «Скользкий лёд» на YouTube.

Напомним, в составе «Салавата Юлаева» Пашнин провёл 60 матчей, в которых отметился 12 (2+10) результативными действиями. В единственном сезоне за уфимский клуб он прошёл «Авангард» (4-2) в первом раунде Кубка Гагарина, а во втором должен был встретиться с «Ак Барсом», однако сезон был отменён из-за вспышки коронавируса.

Материалы по теме
Михаил Пашнин вспомнил, как был выбран под первым номером на драфте КХЛ в 2009 году
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android