«Мастера. То, как они обращаются с шайбой…» Пашнин – об игре Умарка и Хартикайнена

34-летний российский защитник санкт-петербургского СКА Михаил Пашнин поделился мнением о бывших иностранных легионерах уфимского «Салавата Юлаева» Линусе Умарке и Теэму Хартикайнене, с которыми он выступал за клуб из столицы Башкортостана в сезоне-2019/2020

«Что могу сказать про Умарка и Хартикайнена? Они мастера. То, как они обращаются с шайбой… Понятно, что Харти больше за счёт своих габаритов, спину постоянно ставил. А Умарк мог постоянно кидать какие-то бабочки, но шайба всё равно приходила на крюк», — сказал Пашнин в программе «Скользкий лёд» на YouTube.

Напомним, в составе «Салавата Юлаева» Пашнин провёл 60 матчей, в которых отметился 12 (2+10) результативными действиями. В единственном сезоне за уфимский клуб он прошёл «Авангард» (4-2) в первом раунде Кубка Гагарина, а во втором должен был встретиться с «Ак Барсом», однако сезон был отменён из-за вспышки коронавируса.