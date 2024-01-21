Передача Владислава Наместникова в овертайме помогла «Виннипегу» обыграть «Оттаву»

Сегодня, 21 января, «Оттава Сенаторз» на своей площадке уступила «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).
В составе «Виннипега» заброшенной шайбой отметился американский форвард Мэйсон Эпплтон с передач Нино Нидеррайтера и Дилана Сэмберга. Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей в третьем периоде на канадского форварда Паркера Келли. В овертайме победу гостям принесла шайба Николая Элерса с передачи российского форварда Владислава Наместникова.
После 41 матча «Оттава» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 33 очками. «Виннипег» поднялся на первую строчку в Западной конференции, набрав 64 очка в 44 играх.
Следующий матч «Оттава» проведёт с «Филадельфией Флайерз», а «Виннипег» сыграет на выезде с «Бостон Брюинз».
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