Передача Владислава Наместникова в овертайме помогла «Виннипегу» обыграть «Оттаву»

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Сегодня, 21 января, «Оттава Сенаторз» на своей площадке уступила «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

В составе «Виннипега» заброшенной шайбой отметился американский форвард Мэйсон Эпплтон с передач Нино Нидеррайтера и Дилана Сэмберга. Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей в третьем периоде на канадского форварда Паркера Келли. В овертайме победу гостям принесла шайба Николая Элерса с передачи российского форварда Владислава Наместникова.

После 41 матча «Оттава» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 33 очками. «Виннипег» поднялся на первую строчку в Западной конференции, набрав 64 очка в 44 играх.

Следующий матч «Оттава» проведёт с «Филадельфией Флайерз», а «Виннипег» сыграет на выезде с «Бостон Брюинз».