«Виннипег» повторил достижение «Нью-Йорк Американс» 95-летней давности в НХЛ

Сегодня, 21 января, «Оттава Сенаторз» на своей площадке уступила «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

Этот матч стал 34-м подряд в нынешнем сезоне для «Виннипега», в котором канадская команда пропустила не более трёх шайб в одном матче. «Джетс» повторили достижение «Нью-Йорк Американс» 95-летней давности в НХЛ по серии матчей с не более тремя пропущенными шайбами за игру.

Рекорд НХЛ по этому показателю был установлен в том же сезоне «Бостон Брюинз» (44 матча), второе место в сезоне-2014/2015 установила «Миннесота Уайлд» (35 матчей). Топ-3 теперь замыкает «Виннипег», деля позицию с «Американс».

Последний раз «Виннипег» пропустил больше трёх шайб в одном матче 3 ноября 2023 года — от «Вегас Голден Найтс» (2:5).