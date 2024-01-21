Кейл Макар стал вторым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 300 очков в лиге

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4, вследствие которой хозяева прервали свою пятиматчевую удачную серию.

В составе «лавин» голевой передачей отметился защитник Кейл Макар, для которого это результативное действие стало 300-м за карьеру в НХЛ. Канадскому хоккеисту хватило 280 матчей для покорения этого рубежа, благодаря чему он стал вторым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 300 очков в лиге. Рекорд НХЛ для игроков обороны был установлен легендарным защитником Бобби Орром (279 матчей).

В нынешнем сезоне 25-летний Макар принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 54 (10+44) очка.