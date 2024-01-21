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Коннор Макдэвид оценил рекордную победную серию «Эдмонтона»

Коннор Макдэвид оценил рекордную победную серию «Эдмонтона»
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил победную серию «Ойлерз», которая стала рекордной по продолжительности среди канадских команд в истории НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Калгари» (3:1) и одержал свою 13-ю победу подряд, побив рекорд «Монреаля» в сезоне-1967/1968.

«Каждый раз, когда вы становитесь единственной командой, которая делает что-то позитивное, это всегда здорово. Это положительно скажется на нашей команде.

Нам нравится играть на выезде, так же как нравится играть дома. Играть на выезде, во враждебной обстановке – это весело. Ощущение, будто ты играешь против всех на арене, и это лишь раззадоривает нас», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Рекорд НХЛ по продолжительности победной серии принадлежит «Питтсбургу», который в сезоне-1992/1993 одержал 17 побед подряд.

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