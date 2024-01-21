«Это можно сравнить с полётом Гагарина в космос». Козлов — о 1000 матчах Бирюкова в КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил достижение защитника Евгения Бирюкова, который во встрече с «Амуром» провёл свой 1000-й матч в КХЛ. 37-летний игрок обороны стал первым хоккеистом, кому покорилась данная отметка в КХЛ.

«Я считаю, это достижение можно сравнить с полётом в космос Юрия Гагарина, который был первым. Россия – хоккейная страна, провести первым тысячу матчей – огромное достижение.

Мы гордимся, что Евгений сделал это с нами, в «Салавате Юлаеве». Опытные игроки имеют огромное значение в построении команды. Для того чтобы молодые хоккеисты видели, как нужно делать правильно, чтобы стать профессионалами. Как нужно работать, как нужно готовиться к матчам, как нужно относиться к делу, правильно относиться к жизни вне хоккея», – цитирует Козлова официальный сайт КХЛ.

Бирюков начал своё выступление в КХЛ в сезоне-2008/2009 за магнитогорский «Металлург», за который играл до 2020 года. Затем игрок обороны перешёл в уфимский «Салават Юлаев».