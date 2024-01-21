Вовченко высказался об игре «Металлурга» с «Северсталью», за которую он выступал ранее

27-летний российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Даниил Вовченко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над череповецкой «Северсталью» (3:2), в составе которой он выступал ранее в нынешнем сезоне.

«Игра как игра. Болельщики ждали, что мы против родной команды играли. Думали, давление будет, но игра как игра для нас. Хорошо, что победили. Идём дальше. У нас сейчас непростой выезд. Готовимся к каждому матчу. Хотим выиграть каждый матч.

Готовились к тому, что «Северсталь» будет больше контролировать шайбу? Ну да. Мы разбирали. Они играют в такой хоккей: быстрый пас накоротке. Мы разбирали, были к этому готовы. Хорошо, что получилось выиграть.

Игра за «Северсталь» против «Металлурга» и наоборот? Что-то напоминало, но старался об этом не думать. Думал об этой игре. Та игра уже в прошлом», — приводит слова Вовченко пресс-служба «Металлурга» в телеграм-канале клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Вовченко провёл 15 матчей в составе «Металлурга», в которых отметился семью (6+1) результативными действиями при показателе полезности «-1».