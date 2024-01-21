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Кравец: «Авангард» отыграл достойно только третий период в матче с «Локомотивом»

Кравец: «Авангард» отыграл достойно только третий период в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец отреагировал на поражение своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ от ярославского «Локомотива» (1:4).

«К сожалению, мы достойной отыграли только третий период. Это было похоже на игру, которую мы хотим видеть. С такой командой как «Локомотив» нельзя всё время отбиваться, играть в обороне и за два периода сделать 12 бросков. Это заканчивается всегда плачевно. Нужно было чаще играть в чужой зоне, а для этого нужно было приложить больше усилий. Это мы сделали в третьем периоде. Досадная ошибка в конце, которая решила исход матча. Затем мы пытались что-то из себя вытащить, но не получилось. Против всех команд нужно выходить с настроем. Тем более, мы стараемся играть в атакующий хоккей. Когда ты играешь в обороне, то тратишь больше сил.

Второй период? Ничего не сломалось. Возврат плохой. Подняли шайбу наверх, бросили, добивание – гол. И меньшинство.

Перевод Юрчо в первое звено? Пришлось попробовать другие варианты, поскольку не было агрессии. Мне кажется, звено смотрелось лучше. И другие звенья также были лучше. Не знаю, почему боялись кого-то. Дома мы с «Локомотивом» достаточно хорошо отыграли. Да и последние игры смотрелись уверенно. Что-то пошло не так. Нужно находить в себе силы и выкладываться всю игру. Нужно делать это с первой смены, а не после 0:2.

Хомченко? Хомченко довольно уверенно играет. Сегодня он тоже всю игру вытаскивал. Грубые ошибки защитников привели к такому счёту. Он показывает игру первого вратаря», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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