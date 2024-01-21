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«Эдмонтон» достиг договорённости о подписании контракта с Кори Перри

«Эдмонтон» достиг договорённости о подписании контракта с Кори Перри
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38-летний канадский нападающий Кори Перри в ближайшее время должен стать игроком «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщает североамериканский инсайдер Дэвид Паньотта в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Как отмечает источник, официально о переходе будет объявлено уже в ближайшие дни.

Напомним, последним клубом Перри был «Чикаго Блэкхоукс», который разорвал контракт с игроком в конце ноября 2023 года. Тогда в клубе обвинили игрока в нарушении режима и условий контракта.

Перри является обладателем Кубка Стэнли (2007) с «Анахайм Дакс», обладателем Кубка Мира (2016) и двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014). За карьеру в НХЛ он провёл 1276 матча, в которых набрал 892 (421+471) очка при показателе полезности «+46». Согласно своему прошлому однолетнему контракту с «Чикаго» он зарабатывал $ 4 млн.

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