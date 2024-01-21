Разин о голевой передаче вратаря Набокова: он мечтает об НХЛ, а там это нормальное явление

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал результативную передачу 20-летнего российского вратаря Ильи Набокова на нападающего Даниила Вовченко в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2).

«Я думаю, что он мечтает об НХЛ, а там это нормальное явление. Скауты должны посмотреть этот эпизод в полной красе», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга» на официальном сайте клуба.

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Напомним, в нынешнем сезоне Набоков принял участие в 34 матчах за «Металлург», одержав победу в 18 из них, отражая 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,25. Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.