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Штюцле стал автором курьёзного гола в ворота «Филадельфии». Изначально он был на Тарасенко

Штюцле стал автором курьёзного гола в ворота «Филадельфии». Изначально он был на Тарасенко
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимает «Оттаву Сенаторз». Завершился второй период, хозяева ведут – 3:2.

В середине второй двадцатиминутки случился ещё один курьёзный гол. После суматохи на пятачке и падений сразу нескольких хоккеистов, шайба всё же пересекла линию ворот «Филадельфии» одновременно со свистком арбитра. После видеопросмотра арбитры засчитали эту шайбу, а её автором значился российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко, однако впоследствии её переписали на немецкого форварда Тима Штюцле.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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