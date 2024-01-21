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«Ты настоящая легенда». Вратарь «Салавата» Ежов поздравил Бирюкова с 1000-й игрой в КХЛ

«Ты настоящая легенда». Вратарь «Салавата» Ежов поздравил Бирюкова с 1000-й игрой в КХЛ
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37-летний российский вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Илья Ежов поздравил в социальных сетях своего партнёра по команде опытнейшего защитника Евгения Бирюкова с проведённой 1000-й игрой в КХЛ в матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (3:2 ОТ).

«Биря, поздравляю с тысячным матчем! Ты настоящая легенда», — гласит публикация Ильи Ежова в телеграм-канале.

Напомним, за 1000 матчей в КХЛ Бирюков отметился 148 (24+124) результативными действиями при показателе полезности «+116». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года. Ранее Евгений на протяжении 12 лет выступал за магнитогорский «Металлург», а в составе клуба из столицы Башкортостана он оказался в 2020 году, в котором проводит уже четвёртый сезон кряду.

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