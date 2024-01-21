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Гол Тарасенко принёс «Оттаве» волевую победу над «Филадельфией». У Замулы – дубль и ассист

Гол Тарасенко принёс «Оттаве» волевую победу над «Филадельфией». У Замулы – дубль и ассист
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3. Примечательно, что после первого периода хозяева вели – 2:0.

В составе «лётчиков» дублем отметился 23-летний российский защитник Егор Замула, ещё один гол на счету Джоэля Фараби. У гостей забрасывали Зак Макьюэн, Тим Штюцле (дубль), Клод Жиру и российский форвард Владимир Тарасенко.

32-летний российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 19 секунд и забросил свою 12-ю шайбу в сезоне, завершив игру с показателем полезности «+2». Его соотечественник из «Филадельфии» защитник Егор Замула, кроме дубля, также записал на свой счёт и результативный пас, однако его показатель полезности отрицательный – «-2».

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НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Замула (Йорк) – 11:57 (pp)     2:0 Замула (Фараби, Аткинсон) – 16:40     2:1 Макьюэн – 24:04     3:1 Фараби (Замула, Конечны) – 30:50 (pp)     3:2 Штюцле (Пинто, Шабо) – 31:45     3:3 Жиру (Ткачук, Бернард-Докер) – 43:19     3:4 Тарасенко (Жозеф) – 55:07     3:5 Штюцле (Чикран) – 58:37    
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