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«Миннесота» отреагировала на хет-трик Капризова в матче с «Каролиной»

«Миннесота» отреагировала на хет-трик Капризова в матче с «Каролиной»
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«Миннесота Уайлд отреагировала на хет-трик российского нападающего Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (5:2).

«Он вернулся», — написано в социальной сети X (ранее Twitter) «Миннесоты».

Напомним, в начале года Капризов пропустил несколько матчей из-за повреждения.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 24 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 129 голов и сделал 144 результативные передачи в 241 матче.

На данный момент «Миннесота» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 45 очков. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.

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НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Нечас (Ноэсен, Друри) – 14:02     1:1 Капризов (Голигоски, Росси) – 17:43     1:2 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 26:18     2:2 Бантинг (Джарвис, Ахо) – 48:17     2:3 Эрикссон Эк (Бродин, Фэйбер) – 49:32     2:4 Капризов (Фэйбер) – 57:59     2:5 Миддлтон (Богосян, Эрикссон Эк) – 59:04    
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