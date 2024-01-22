Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Миннесота» отреагировала на хет-трик Капризова в матче с «Каролиной»

«Миннесота Уайлд отреагировала на хет-трик российского нападающего Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (5:2).

«Он вернулся», — написано в социальной сети X (ранее Twitter) «Миннесоты».

Напомним, в начале года Капризов пропустил несколько матчей из-за повреждения.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 24 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 129 голов и сделал 144 результативные передачи в 241 матче.

На данный момент «Миннесота» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 45 очков. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.