Главный тренер «Миннесоты» — о хет-трике Капризова: это именно то, в чём нуждается команда

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс оценил хет-трик Кирилла Капризова в ворота «Каролины» (5:2). Россиянин забросил пять шайб за последние два матча.

«Вы можете видеть, что он вновь начинает стабильно забивать. Приятно видеть, что он был вознаграждён за свой труд. Думаю, он мог бы забить на несколько голов больше с тех пор, как вернулся после травмы. Это то, в чём твоя команда нуждается от такого игрока, как он. В важном матче, в качельной игре, где он сможет справиться со сложностями так, как сделал это.

Кирилл — голеадор, угроза в нападении. Но иногда игроку приходится распоряжаться шайбой, блокировать броски или защищаться в определённой ситуации. Когда он делает это, такое действительно приятно видеть. Это то, чего требует игра», — цитирует тренера пресс-служба клуба.