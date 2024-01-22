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Василевский совершил потрясающий сейв ловушкой в матче с «Детройтом»

Сегодня, 22 января, «Детройт Ред Уингз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Литтл Сизарс-арене» завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

В середине третьего периода великолепное спасение совершил российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. Хоккеисты «Детройта» разыграли отличную комбинацию, в результате которой перед воротами оказался снайпер «Ред Уингз» Алекс Дебринкэт. Нападающий в касание нанёс бросок в угол ворот, однако россиянин вытянулся и успел подставить ловушку, не позволив шайбе попасть в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогам матча Василевский пропустил две шайбы и отразил 33 броска по воротам. Россиянин был признан третьей звездой матча.