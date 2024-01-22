Яковлев: Разин поменял всё. Приглашать тех, кто внёс вклад в «Магнитку», правильный вектор

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, что поменял Андрей Разин после прихода на пост главного тренера магнитогорского клуба.

«Разин поменял в «Металлурге» всё. Каждый тренер — новая система, новые требования. Отличий много. У руководства есть приоритет, что в клубе должны работать те люди, которые играли здесь и выигрывали трофеи, были частью истории. Поэтому, в том числе, сейчас в «Металлурге» работает Сергей Валерьевич [Мозякин]. Клуб хочет сохранять традиции. По себе знаю — когда играешь в родном клубе, при своих друзьях, болельщиках, это дополнительная мотивация. Не могу сказать, что больше выкладываешься при этом, чем в других клубах, но это точно дополнительно мотивирует. Считаю, что работа в «Металлурге» людей, которые ранее внесли свой вклад в развитие клуба, — правильный вектор», — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Яковлевым читайте на «Чемпионате» в 12:00 мск.