«Находиться в ротации странно. В НХЛ больше игр, но все справляются». Интервью с Яковлевым

Лидером Восточной конференции, а вместе с ней и всей КХЛ является магнитогорский «Металлург». Хотя до начала сезона в новоиспечённом наставнике «сталеваров» Андрее Разине и его команде многие сомневались, им удалось стать одной из главных сил в лиге. По крайней мере, на стадии регулярного чемпионата.

Капитаном «Магнитки» не первый год является Егор Яковлев. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» опытный защитник поделился мыслями о летнем скепсисе в отношении магнитогорцев, вспомнил уход из клуба Ильи Воробьёва и объяснил успех Николая Голдобина в «Спартаке».

«Приятно, что КХЛ обратила внимание на «Уральскую классику». Значит, всё делаем правильно»

— Прошло больше месяца с проведения «Уральской классики». Как оцените мероприятие?

— Второй год подряд получается всё, что планировали. В этот раз была немного другая локация, но из-за этого получилось даже лучше в плане организации. Считаю, мы поднялись на уровень выше. С каждым годом хотим только повышать его.

— Какие дальнейшие амбиции?

— Есть разговоры о том, чтобы сделать из этого большой фестиваль, глобальный праздник. Пока это только мысли вслух. Желающих детей очень много, хочется по максимуму охватить и дать им шанс поиграть.

— Награды от КХЛ и такое желание детей — показатель, что всё не зря?

— Безусловно. Приятно, что лига и другие организации обратили на это внимание. Значит, всё делаем правильно. Мы делаем это от души.

«Порадовало, что в «Металлург» никто не верил»

— «Металлург» выходит на финишную прямую сезона. Местом в таблице вы, думаю, довольны. А по игре тот ли это «Металлург», который вы хотите видеть?

— Вы правильно говорите — то место, на котором мы находимся, нас устраивает. Есть моменты, в которых нам необходимо прибавить. Бывали игры с принципиальными соперниками или грандами, в которых мы играли очень хорошо и добивались положительного результата. Но есть и матчи, в которых мы встречаемся с командами из нижней части таблицы, и они у нас не всегда получаются. В этом компоненте нам необходимо добавить. Но, думаю, все согласятся, что мы играем в интересный, зрелищный, атакующий хоккей. Самое главное — болельщикам нравится. Этот хоккей приносит результат, поэтому выводы положительные.

— До начала сезона в «Металлурге» многие сомневались. С каким настроением входили в сезон?

— Меня порадовало, что в нас никто не верил и было такое отношение к нам. Так намного проще играть, легче входить в сезон. Я бывал в других ситуациях, когда на предсезонке моей команде уже отдавали Кубок и говорили, что мы точно победим в чемпионате. Лучше входить в сезон с таким настроением, которое было летом, и по ходу доказывать обратное, чем заранее быть с медалями на груди.

— Получается, чемпионское окно у «Магнитки» не закрылось?

— Не знаю, как эти окна работают (улыбается). В «Металлурге» цель всегда была одна, других не бывает. Будем прикладывать максимум усилий, чтобы её добиться.

— В чём видите причину волнообразных отрезков, которые выдаёт «Металлург»?

— Наверное, в молодости команды. Бывает недооценка соперника, и это всегда наказывается. Стандартная история.

— На одном отрезке сезона «Металлург» выиграл 11 матчей подряд. Такие длительные серии не затуманивают разум?

— Не сказал бы так, но иногда всё равно стоит уже и проиграть, чтобы вернуться с небес на землю и подправить какие-то недочёты. Когда идёт такая победная серия, всё складывается на твоей стороне — и фарт, и ошибки становятся не видны. Иногда стоит такую серию прервать.

— Декабрьская пауза наступила в правильное время для «Металлурга»?

— Однозначно, этот перерыв случился вовремя и пошёл нам на пользу. Мы немного просели физически и морально. Нам дали очень много выходных, за что огромное спасибо руководству и тренерскому штабу. Все ребята отдохнули, некоторые даже съездили на море. Это очень классно. Мы вернулись со свежей головой, хорошо потренировались и теперь находимся в хорошей форме.

«Разин поменял в «Металлурге» всё»

— Что нового привнёс в «Металлург» Андрей Разин?

— Он поменял всё. Каждый тренер — новая система, новые требования. Отличий много.

— Шуми Бабаев говорил, что Разину запрещено оскорблять игроков в команде. Немного странно, что такое вообще нужно проговаривать. Как он на самом деле выстраивает общение с игроками?

— Говорят, что Разин раньше и сейчас это два разных тренера. У нас в команде нет ничего из ряда вон выходящего, неприличного. Нормальные рабочие отношения у всех.

— При нём вы несколько раз оказывались вне состава, это нетипичная ситуация для вас. Как к этому относитесь?

— Я не люблю пропускать игры. Тем более из-за этого странного слова «ротация». Вообще этого не понимаю, честно говоря. Готов и физически, и морально играть все матчи в сезоне. Считаю, что могу справиться с этим. В предыдущих сезонах я все игры проводил на льду, а эта ротация… Моё мнение — это немножко странно. Откуда-то это пришло в наш хоккей. Мне кажется, что это вообще только у нас существует. Если брать одну известную лигу (речь об НХЛ. — прим. «Чемпионата»), там люди играют все матчи, никто не устаёт, все справляются. При этом там ещё больше игр, однако все играют и у всех всё получается. Но такова тенденция, и мы живём с ней. Есть доля правды в том, что надо дать другим ребятам поиграть, молодёжи больше времени выделить.

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— Как в «Металлурге» отреагировали на уход Ильи Воробьёва?

— У Ильи Петровича был действующий контракт, он достаточно долго здесь работал, выигрывал, ассоциировался с «Металлургом». Мы были под его руководством в пяти минутах от Кубка. Есть что хорошего вспомнить. Но пришло время для кардинальных изменений, так решило руководство клуба. Мы хоккеисты, и это часть работы. Приняли это профессионально. Попрощались, пожали руки. Это нормально, это хоккей.

— Когда вылетали из Кубка Гагарина, были подсознательно готовы к его отставке?

— Наверное, да. Понимали, что 0-4 от «Авангарда» вряд ли кто-то примет и простит нам. Подсознательно понимали, что будут кардинальные изменения.

— В команде было ощущение, что где-то сами подвели тренера?

— Всегда есть такое ощущение. Когда что-то не получается, каждый игрок думает, что он мог сделать больше. Когда снимают тренера, на игроках тоже есть ответственность — они недоработали.

— Чувствуется, что Разин, как человек не чужой для «Магнитки», вкладывает в клуб больше, чем мог бы вложить тренер со стороны?

— Безусловно. У руководства есть приоритет, что в клубе должны работать те люди, которые играли здесь и выигрывали трофеи, были частью истории. Поэтому в том числе сейчас в «Металлурге» работает Сергей Валерьевич [Мозякин]. Клуб хочет сохранять традиции. По себе знаю — когда играешь в родном клубе, при своих друзьях, болельщиках, это дополнительная мотивация. Не могу сказать, что больше выкладываешься при этом, чем в других клубах, но это точно дополнительно мотивирует. Считаю, что работа в «Металлурге» людей, которые ранее внесли свой вклад в развитие клуба — правильный вектор.

«Обмен должен пойти Дронову на пользу»

— Что пошло не так в Магнитогорске у Жан-Себастьена Ди?

— Я с ним знаком по игре в Северной Америке, он хорошо там играл и показывал классный хоккей. Его брали сюда по праву, он действительно хороший игрок. Такое бывает — при смене лиги, менталитета порой очень тяжело. Где-то у него не получилось. Может, не его страна, лига. Там он играл в один хоккей, здесь — в другой. Основная проблема в адаптации.

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— Сейчас задаётесь вопросами, когда клуб подписывает неизвестных легионеров, котов в мешке? Или после Карри и Майе уже нет?

— Карри и Майе, Лайпсик — топовые иностранцы, которые занимали своё место по праву, получали хорошие деньги. Если приезжает иностранец, он должен быть однозначно лучше наших игроков. Какой смысл привозить иностранца, если он будет такой же, как свой игрок? Если покопаться в памяти, то тяжело сразу вспомнить провалившихся иностранцев. Разумеется, они были, но в основном приезжали хорошие игроки. Да, сейчас по понятным причинам их стало меньше. Но они должны быть в нашей лиге. У нас и название лиги — Континентальная. Должны приезжать качественные иностранцы, которые будут поднимать уровень нашей лиги.

— Разговоры об увеличении лимита актуальны в нынешних условиях?

— Я особо не вникаю в эту историю. У нас есть профессионалы, которые работают в руководстве лиги, им виднее. Если они думают, что нужно увеличить, то, наверное, так будет лучше и правильнее.

— Обмен Григория Дронова был довольно неожиданным. Что пошло не так у него?

— Да, это было неожиданно, его обменяли на флажке. Пожалуй, соглашусь со словами Сергея Юрьевича Гомоляко по поводу Гриши — эта история пойдёт самому Грише на пользу. Есть такая проблема у игроков, которые выросли в родном клубе, никуда не уезжали, были в комфортных условиях. Сейчас Гриша уехал из дома, попал в другой клуб. Для него это будет ещё большей мотивацией, он ещё больше раскроется как хоккеист. Наглядный пример — Алексей Береглазов. Он также уехал, вышел на новый уровень, выиграл Кубок Гагарина и превратился в совершенно другого защитника. Так что этот переход должен пойти Грише на пользу.

«Голдобин в «Металлурге» где-то потерял нить игры»

— Насколько в этом сезоне удивляет молодёжь «Металлурга» — Юров, Гребёнкин, Набоков?

— От этих ребят ждали такого. Особенно от Юрова, он не первый год уже в команде. Тот же Гребёнкин в прошлом году показал свой уровень, стал лучшим новичком КХЛ. Это дорогого стоит, теперь он продолжает развиваться. Рома Канцеров — тоже хороший парень, быстро развивается. В этом есть заслуга Андрея Владимировича — он даёт молодёжи шансы, даёт ошибаться, даёт играть. Плюс «ротации» вот этой (смеётся). Хорошо, что местные ребята развиваются в команде, показывают хороший хоккей и выходят на ведущие позиции.

Данила Юров Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— В одном из интервью вы говорили, что «Магнитке» в прошлом сезоне не хватило ярости, нацеленности. Откуда её брать? От молодых игроков?

— Да, в первую очередь эти запал, энергия, ярость, жажда к игре, забитым голам и борьбе должны идти от них.

— Ваш коллега по «Уральской классике» Григорий Панин говорил, что задавался вопросом, почему он является капитаном команды. У вас такое было?

— Нет, такого вопроса перед собой не ставил. Наверное, у меня с детства были лидерские качества, всегда хотел становиться лучше в коллективе, быть первым. Я и в молодёжной команде «Ак Барса» был капитаном. Как-то так складывалось. Я развивался, шёл к этому и в сборной был капитаном. Видимо, тренеры выбирают меня за какие-то лидерские качества, большой опыт игры в различных ситуациях. В моей карьере было очень много примеров лидерства, классных капитанов. Многое для себя почерпнул от них, стараюсь развиваться в этом направлении.

— В «Спартаке» сейчас зажигает Николай Голдобин, у которого в «Металлурге» получалось не так ярко. Глядя на Николая сейчас, понимаете, почему в Магнитогорске у него было не так?

— Не могу сказать, что у него здесь пошло что-то не так. У него был классный первый полноценный сезон в «Металлурге», потом сезон был не очень хороший. Вопросы больше к Коле, почему в моменте не получалось у него. Где-то он потерял нить игры. А в Москве у него всё сошлось — он дома, тренерский штаб нашёл к нему подход, у него классные партнёры. Он играет в свою игру, кайфует, не напрягается. Играет с азартом, желанием. Делает то, что умеет. Так, как он играл в первый год здесь. Он классный парень, отличный хоккеист, могу только пожелать ему удачи.

— В последнем сезоне в «Металлурге» такого азарта не было?

— Были свои нюансы. Не было такого желания у него в глазах, которое было перед этим. Думаю, в этом проблема. Если Коля захочет, он будет играть на высочайшем уровне. Если у него нет настроения — да, он будет хорошо играть, но не будет такого Коли, как сейчас. Сейчас он в игре, в азарте, нашёл партнёров, с которыми ему комфортно.

«Возвращение Кошечкина — из области фантастики»

— Недавно в хоккей вернулся Николай Хабибуллин. Василию Кошечкину ещё не названиваете?

— (Улыбается.) Вася всегда готов, может в любую минуту помочь команде, если это потребуется. Но на данный момент это из области фантастики.

— Вы побывали на ТВ, поучаствовав в передаче «Игры разумов». Как это произошло?

— Для меня это не первый опыт, я был на многих передачах. К примеру, на «Кто хочет стать миллионером?» с Алексеем Яшиным, даже выиграли там что-то. Это интересная история. Я шучу на эту тему — мне осталось только на «Поле чудес» сходить, и моя бабушка будет полностью довольна, что я посетил все передачи, которые она смотрит (смеётся). Это идёт откуда-то из детства — раньше смотрел это сам по телевизору. В детстве это казалось недосягаемым, а теперь я сам смог принять в этом участие. Так же и с хоккеем — сначала смотришь на команды мастеров, на НХЛ. Кажется, что это недосягаемо, но потом сам становишься участником. Получаешь от этого большое удовольствие.

— Это нечастая история для действующих игроков.

— Меня позвали, и я не отказался. Считаю, что моё взаимодействие с медиа не мешает основной профессии и моей игре. Я могу переключаться, делаю это не в ущерб хоккею. Не думаю лишнее время о чём-то другом. Хорошо, что можно переключаться на другие темы, быть разносторонним. Постоянно быть в хоккее тоже не совсем хорошо. Когда что-то действительно мешает, отвлекает, я от этого отказываюсь. А если есть свободное время — тем более эти передачи в основном снимаются летом, во время отпуска — то почему бы и нет?

— В середине декабря вы приняли участие в прощальном матче Евгения Кетова. Проснулись какие-то воспоминания о времени в СКА?

— Конечно, многих ребят увидел, с кем играли и выигрывали. В Петербурге у нас была классная команда. Мы добились отличного результата там. Приятно встречаться и проводить время с людьми, с которыми что-то выигрывал. Я классно провёл время, не пожалел об этом. Была возможность куда-то уехать, отдохнуть, отказаться от этих мероприятий, но я даже не думал об этом. Хотелось приехать сюда, побыть с ребятами, проводить Женю, побыть в этой атмосфере. С удовольствием приехал в Питер. Да, выходил на лёд, но всё равно отдохнул головой, переключился.

Евгений Кетов и Егор Яковлев Фото: ska.ru

— Ненароком не начали задумываться, как сами будете прощаться с хоккеем?

— Нет, пока меня такие мысли не посещают. Наверное, каждый игрок мечтает о таком прощальном матче, который был у Евгения.