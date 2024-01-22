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Капитан «Металлурга» Яковлев: порадовало, что до начала сезона в нас никто не верил

Капитан «Металлурга» Яковлев: порадовало, что до начала сезона в нас никто не верил
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что недооценка магнитогорцев перед началом сезона пошла лишь на пользу команде.

«Меня порадовало, что до начала сезона в нас никто не верил и было такое отношение к нам. Так намного проще играть, легче входить в сезон. Я бывал в других ситуациях, когда на предсезонке моей команде уже отдавали Кубок и говорили, что мы точно победим в чемпионате. Лучше входить в сезон с таким настроением, которое было летом, и по ходу доказывать обратное, чем заранее быть с медалями на груди», — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Яковлевым читайте на «Чемпионате»:
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