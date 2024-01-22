«Понимаю, почему он был кандидатом на «Везина Трофи». Руа высоко оценил игру Сорокина

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа высоко оценил мастерство российского голкипера Ильи Сорокина. В дебютном матче бывшего вратаря НХЛ у руля «островитян» россиянин отразил 40 бросков и помог одержать победу над «Далласом» со счётом 3:2 в овертайме.

«Сорокин был очень собранным и выглядел очень уверенно. Я имею в виду, что в последнее время он много играл, но продолжает выглядеть очень солидно. Глядя на его игру, я понимаю, почему он был кандидатом на «Везина Трофи» в прошлом сезоне», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

Напомним, Сорокин по итогам прошлого сезона вошёл в число трёх претендентов на звание лучшего голкипера сезона. В итоге «Везина Трофи» сезона-2022/2023 досталась вратарю «Бостона» Линусу Улльмарку.