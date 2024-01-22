Защитник «Филадельфии» Егор Замула оценил свой курьёзный гол в ворота «Оттавы» (3:5). Россиянин открыл счёт в матче броском от синей линии, когда большинство игроков на площадке подумали, что игра была остановлена. Арбитры после видеопросмотра засчитали гол, так как он произошёл как кульминация непрерывной игры, а свисток не повлиял на результат.

«Я просто увидел, что шайба отлетела к левому борту и я могу добить её в сетку ворот. Кажется, кроме меня, никто не видел эту шайбу. Я просто глянул на ворота и увидел, что они пустые, а все игроки смотрят в противоположную сторону. Я был рад забить лёгкий гол в пустые ворота», — цитирует Замулу пресс-служба клуба.

В прошедшей игре Замула отметился дублем и результативной передачей.