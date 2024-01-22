Яковлев — об увольнении И. Воробьёва: понимали, что 0-4 от «Авангарда» вряд ли простят

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказали, что в команде ожидали отставки главного тренера Ильи Воробьёва после проигрыша «Авангарду» 0-4 в серии плей-офф.

«У Ильи Петровича был действующий контракт, он достаточно долго здесь работал, выигрывал, ассоциировался с «Металлургом». Мы были под его руководством в пяти минутах от кубка. Есть что хорошего вспомнить. Но пришло время для кардинальных изменений, так решило руководство клуба. Мы хоккеисты, и это часть работы. Приняли это профессионально. Попрощались, пожали руки. Это нормально, это хоккей.

Когда вылетали из Кубка Гагарина, были подсознательно готовы к его отставке? Наверное, да. Понимали, что 0-4 от «Авангарда» вряд ли кто-то примет и простит нам. Подсознательно понимали, что будут кардинальные изменения. В команде было ощущение, что где-то сами подвели тренера? Всегда есть такое ощущение. Когда что-то не получается, каждый игрок думает, что он мог сделать больше. Когда снимают тренера, на игроках тоже есть ответственность — они недоработали», — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Яковлевым читайте на «Чемпионате»: