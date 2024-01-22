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«Из области фантастики». Яковлев высказался о возможном возвращении Кошечкина

«Из области фантастики». Яковлев высказался о возможном возвращении Кошечкина
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев высказался о возможном возвращении в магнитогорский клуб бывшего вратаря Василия Кошечкина. Ранее руководство клуба неоднократно заявляло, что готово рассмотреть голкипера в качестве одного из тренеров или работника администрации клуба.

«Не названиваем ли Кошечкину после возвращения Хабибуллина (улыбается)? Вася всегда готов, может в любую минуту помочь команде, если это потребуется. Но на данный момент это из области фантастики», — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Ранее, в конце декабря, нижегородское «Торпедо» неожиданно объявило о подписании игрового контракта с 51-летним экс голкипером Николаем Хабибулиным, занимающим пост тренера вратарей в клубе.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Яковлевым читайте на «Чемпионате»:
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