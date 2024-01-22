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Яковлев прокомментировал слова Бабаева о том, что Разину запрещено оскорблять игроков

Яковлев прокомментировал слова Бабаева о том, что Разину запрещено оскорблять игроков
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал слова известного агента Шуми Бабаева о том, что главному тренеру Андрею Разину запрещено оскорблять игроков магнитогорского клуба.

«Шуми Бабаев говорил, что Разину запрещено критиковать игроков «Металлурга»? Говорят, что Разин раньше и сейчас — это два разных тренера. У нас в команде нет ничего из ряда вон выходящего, неприличного. Нормальные рабочие отношения у всех», — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Яковлевым читайте на «Чемпионате»:
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