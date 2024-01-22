Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Яковлев: вопросы к Голдобину, почему в «Металлурге» не получалось. Не было такого желания

Яковлев: вопросы к Голдобину, почему в «Металлурге» не получалось. Не было такого желания
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев оценил уход из магнитогорского клуба нападающего Николая Голдобина.

«Не могу сказать, что у него здесь пошло что-то не так. У него был классный первый полноценный сезон в «Металлурге», потом сезон был не очень хороший. Вопросы больше к Коле, почему в моменте не получалось у него. Где-то он потерял нить игры. А в Москве у него всё сошлось — он дома, тренерский штаб нашёл к нему подход, у него классные партнёры. Он играет в свою игру, кайфует, не напрягается. Играет с азартом, желанием. Делает то, что умеет. Так, как он играл в первый год здесь. Он классный парень, отличный хоккеист, могу только пожелать ему удачи.

В последнем сезоне в «Металлурге» такого азарта не было? Были свои нюансы. Не было такого желания у него в глазах, которое было перед этим. Думаю, в этом проблема. Если Коля захочет, он будет играть на высочайшем уровне. Если у него нет настроения — да, он будет хорошо играть, но не будет такого Коли, как сейчас. Сейчас он в игре, в азарте, нашёл партнёров, с которыми ему комфортно», — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Яковлевым читайте на «Чемпионате»:
Материалы по теме
«Находиться в ротации странно. В НХЛ больше игр, но все справляются». Интервью с Яковлевым
«Находиться в ротации странно. В НХЛ больше игр, но все справляются». Интервью с Яковлевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android