Капитан «Металлурга» прокомментировал обмен Григория Дронова в «Трактор»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал обмен защитника Григория Дронова в «Трактор».

«Обмен Дронова? Да, это было неожиданно, его обменяли на флажке. Пожалуй, соглашусь со словами Сергея Юрьевича Гомоляко по поводу Гриши — эта история пойдёт самому Грише на пользу. Есть такая проблема у игроков, которые выросли в родном клубе, никуда не уезжали, были в комфортных условиях. Сейчас Гриша уехал из дома, попал в другой клуб. Для него это будет ещё большей мотивацией, он ещё больше раскроется как хоккеист. Наглядный пример — Алексей Береглазов. Он также уехал, вышел на новый уровень, выиграл Кубок Гагарина и превратился в совершенно другого защитника. Так что этот переход должен пойти Грише на пользу», — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Яковлевым читайте на «Чемпионате»: