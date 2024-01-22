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«Может, не его страна». Яковлев — о расторжении контракта Ди с «Металлургом»

«Может, не его страна». Яковлев — о расторжении контракта Ди с «Металлургом»
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал разрыв контракта с канадским нападающим Жан-Себастьеном Ди. Легионер пришёл в команду в начале сезона, но так и не смог проявить себя.

«Ди? Я с ним знаком по игре в Северной Америке, он хорошо там играл и показывал классный хоккей. Его брали сюда по праву, он действительно хороший игрок. Такое бывает — при смене лиги, менталитета порой очень тяжело. Где-то у него не получилось. Может, не его страна, лига. Там он играл в один хоккей, здесь в другой. Основная проблема в его адаптации», — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Яковлевым читайте на «Чемпионате»:
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