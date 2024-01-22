Капитан «Металлурга» Яковлев высказался о возможном увеличении лимита на легионеров в КХЛ

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев высказался о возможном увеличении лимита на легионеров в КХЛ до пяти иностранных хоккеистов.

«Если приезжает иностранец, он должен быть однозначно лучше наших игроков. Какой смысл привозить иностранца, если он будет такой же, как свой игрок? Если покопаться в памяти, то тяжело сразу вспомнить провалившихся иностранцев. Разумеется, они были, но в основном приезжали хорошие игроки. Да, сейчас по понятным причинам их стало меньше. Но они должны быть в нашей лиге. У нас и название лиги — Континентальная. Должны приезжать качественные иностранцы, которые будут поднимать уровень нашей лиги.

Разговоры об увеличении лимита актуальны в нынешних условиях? Я особо не вникаю в эту историю. У нас есть профессионалы, которые работают в руководстве лиги, им виднее. Если они думают, что нужно увеличить, то, наверное, так будет лучше и правильнее», — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Яковлевым читайте на «Чемпионате»: