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«Плюс «ротации» вот этой». Яковлев — об успехах молодых игроков «Металлурга»

«Плюс «ротации» вот этой». Яковлев — об успехах молодых игроков «Металлурга»
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев высказался об успехах молодых игроков магнитогорского клуба в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ.

«Успехи Юрова, Гребёнкина, Набокова? От этих ребят ждали такого. Особенно от Юрова, он не первый год уже в команде. Тот же Гребёнкин в прошлом году показал свой уровень, стал лучшим новичком КХЛ. Это дорогого стоит, теперь он продолжает развиваться. Рома Канцеров — тоже хороший парень, быстро развивается. В этом есть заслуга Андрея Владимировича — он даёт молодёжи шансы, даёт ошибаться, даёт играть. Плюс «ротации» вот этой (смеётся). Хорошо, что местные ребята развиваются в команде, показывают хороший хоккей и выходят на лидирующие позиции. Говорил, что «Магнитке» в прошлом сезоне не хватило ярости, нацеленности? В первую очередь эти запал, энергия, ярость, жажда к игре, забитым голам и борьбе должны идти от них», — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Яковлевым читайте на «Чемпионате»:
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