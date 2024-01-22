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Нападающий Денис Зернов продлил контракт с «Металлургом»

Нападающий Денис Зернов продлил контракт с «Металлургом»
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Нападающий Денис Зернов продлил контракт с «Металлургом» сроком на три года, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

В текущем сезоне центральный нападающий провёл 53 матча, в которых набрал 33 очка в 53 матчах — забросил 16 шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «+16», который является лучшим в команде.

Всего в КХЛ 28-летний нападающий провёл 490 матчей, в которых набрал 232 очка — забил 110 голов и отдал 122 результативные передачи.

Помимо «Металлурга», Зернов выступал в КХЛ за тольяттинскую «Ладу», в которой начал свою карьеру в лиге, и за омский «Авангард», с которым становился обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/2021.

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